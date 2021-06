Corea del Nord: inviato Usa Kim ottimista su apertura al dialogo di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, ha dichiarato oggi, 21 giugno, di attenere "una risposta positiva in tempi brevi" all'offerta di dialogo rivolta da Washington a Pyongyang. L'inviato, che oggi ha incontrato a Seul il suo omologo sudcoreano, Noh Kyu-duk, ha fatto riferimento ai segnali giunti la scorsa settimana dal leader nordcoreano Kim Jong-un, che secondo i media di Stato di quel Paese ha anticipato la necessità di un "confronto" con gli Usa. "Ci prepareremo sia in vista di un dialogo che di un confronto, perché siamo ancora in attesa di un messaggio da Pyongyang, di una proposta d'incontro", ha affermato Kim. "Speriamo che il riferimento (del leader nordcoreano) al dialogo indichi che riceveremo presto una risposta positiva", ha detto il rappresentante Usa. (segue) (Git)