Corea del Nord: inviato Usa Kim ottimista su apertura al dialogo di Pyongyang (2)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è impegnato a prepararsi al "dialogo e al confronto" con l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo hanno annunciato il 18 giugno i media di Stato nordcoreani. Si tratta della prima apertura pubblica di Kim al confronto diplomatico con la nuova amministrazione Usa, dopo uno stallo del dialogo sulla denuclearizzazione durato oltre 18 mesi. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", Kim ha condotto una "analisi dettagliata delle tendenze politiche della nuova amministrazione Usa" nel corso di una sessione plenaria del Comitato centrale del Partito del lavoro nordcoreano durata quattro giorni. Kim ha "evidenziato al necessità di prepararsi sia al dialogo che al confronto, e in particolare di essere pienamente preparati al confronto per proteggere la dignità del nostro Stato e il suo interesse ad uno sviluppo indipendente". Il leader nordcoreano ha chiesto di reagire "con prontezza e acume ad una situazione in rapido mutamento, e di concentrare gli sforzi nel mantenimento del controllo della situazione nella Penisola coreana". Le dichiarazioni di Kim seguono l'annuncio di un incontro trilaterale tra funzionari del ministero degli Esteri sudcoreano e rappresentanti di Stati Uniti e Giappone, teso proprio ad uno scambio di opinioni in merito alla Corea del Nord. (segue) (Git)