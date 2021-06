Corea del Nord: inviato Usa Kim ottimista su apertura al dialogo di Pyongyang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dichiarato che l'economia del Paese è migliorata quest'anno, ma ha chiesto ulteriori sforzi all'apparato di governo per far fronte alla "tesa" situazione alimentare causata dalla pandemia di coronavirus e ai tifoni che hanno colpito alcuni tra i principali hub agricoli della Corea del Nord lo scorso anno. Lo riferiscono i media di Stato nordcoreani. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", Kim ha affermato che nella prima metà del 2021 la produzione industriale complessiva del Paese è aumentata del 25 per cento su base annua. (segue) (Git)