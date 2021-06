Germania: Fuest (Ifo), variante Delta del Covid-19 seria minaccia per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta del Covid-19 costituisce “una seria minaccia per l'economia tedesca”, in ripresa dalla crisi del coronavirus. È quanto affermato dal presidente dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Clemens Fuest, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Fuest, l'economia della Germania potrebbe subire una battuta d'arresto, se i contagi da Covid-19 nel Paese tornassero ad aumentare a causa della variante Delta. Per l'economista, in questo caso “non tutto sarebbe perduto”, ma la ripresa subirebbe certamente un ritardo. A essere colpiti sarebbero nuovamente i settori che hanno già gravemente risentito della crisi, ossia il turismo, la ristorazione e le vendite al dettaglio”. In questo caso, ha avvertito il presidente dell'Ifo, “avremmo un autunno difficile davanti a noi”. In generale, Fuest non considera ancora finita la crisi. Al riguardo, l'economista ha evidenziato: “Abbiamo accumulato un'enorme montagna di debiti durante questo periodo, sentiremo gli effetti della crisi ancora per molto tempo”. (Geb)