- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, l’assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo e Pari Opportunità, Enrica Onorati e l’Assessora a Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado, presentano il programma di oltre mille eventi estivi gratuiti che si svolgeranno nei Parchi regionali di tutto il Lazio. L’evento sarà trasmesso sul profilo Facebook della Regione Lazio. L’evento si svolge presso il Parco Regionale dell’Appia Antica, ex Cartiera Latina, via Appia Antica 42, a Roma (ore 11:00)VARIE- Per la Giornata mondiale della Sla, il punto sulla ricerca delle possibili terapie con il professore Mario Sabatelli, docente di neurologia all'Università Cattolica campus di Roma, Direttore centro clinico Nemo Adulti - Policlinico Gemelli e presidente della Commissione medico scientifica di Aisla(Rer)