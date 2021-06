Business news: Messico, per settembre attesa riforma fiscale "senza nuove tasse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di riforma fiscale del Messico sarà presentato a settembre prossimo, in coincidenza con la legge di Bilancio del 2022. Lo ha detto la direttrice del Servizio di amministrazione tributaria (Sta), Raquel Buenrostro, spiegando che la riforma non dovrebbe incidere sui lavoratori salariati e non aumentare le tasse. Il Sta, ha spiegato Buenrostro citata dai media locali, sta lavorando a una proposta basata sulla semplificazione nel pagamento delle tasse e interventi sul quadro normativo per ridurre le possibilità di interpretazioni diverse, fonte di possibili errori nelle dichiarazioni. Resterebbero al contrario esclusi quegli interventi, addebitati ai governi precedenti, che "colpivano sempre le stesse persone, lo stesso gruppo che ha assorbito tutte le crisi". (Res)