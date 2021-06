Primarie Roma: Caudo, congratulazioni a Gualtieri, mi sono complimentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Congratulazioni a Gualtieri, l’ho appena chiamato complimentandomi con lui per l'affermazione che spero possa servire da lancio per vincere la campagna elettorale di ottobre". Lo dichiara Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e candidato alle primarie del centrosinistra, in una nota. "Per quanto mi riguarda - aggiunge -, sono particolarmente felice del sostegno che i cittadini e le cittadine mi hanno mostrato. Abbiamo numeri importanti a due cifre che ci consegnano molta responsabilità (i dati parziali ci danno intorno al 18 per cento). Veramente grazie a tutte e tutti per la fiducia e ancora un ringraziamento ai tanti volontari e ai cittadini che hanno fatto rete e costruito una vittoria che per la prima volta vede un esponente civico, indipendente e scelto dai cittadini come l'altra figura politica alternativa a quella scelta dal principale partito della coalizione”. Caudo, poi, smentisce il contenuto di un articolo apparso questa sera su "Il Foglio": “Non ho mai chiesto di ricontare le schede. Ho solo affermato che il numero esatto dei votanti, oggi, alle primarie del centrosinistra a Roma, potremo saperlo solo domani”, conclude. (Rer)