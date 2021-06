Business news: Argentina, negoziato con Fmi, governo Usa chiede "programma solido di politica economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato di essere disposto a "sostenere" la posizione dell'Argentina nel negoziato per un nuovo programma di assistenza finanziaria con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e nelle conversazioni con il Club di Parigi a fronte di "un programma solido di politica economica". E' quanto afferma una nota ufficiale di Washington a seguito di un colloquio telefonico tenuto giovedì tra il vice segretario del Tesoro, Wally Adeyemo, ed il ministro dell'Economia argentino Martín Guzman. "Il vicesegretario Adeyemo ha esaminato le consultazioni dell'Argentina con il Club di creditori bilaterali di Parigi e l'attesa negoziazione dell'Argentina di un nuovo programma con il Fondo monetario internazionale. Ha indicato che un solido programma di politica economica per l'Argentina che fornisca una prospettiva per la crescita dell'occupazione nel settore privato avrebbe il sostegno degli Stati Uniti e della comunità internazionale", recita la nota. (Res)