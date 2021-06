Usa: revisione distretti, Repubblicani puntano a guadagnare un seggio grazie al Tennessee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano Usa intende far valere i propri vantaggi nelle assemblee legislative statali in vista del decennale processo di ridefinizione dei distretti elettorali, e puntano in particolare a suddividere in due differenti distretti la principale città del Tennessee, Nashville, per guadagnare un seggio alla Camera dei rappresentanti. Lo scrive il quotidiano "The Hill", che riporta come i conservatori si siano attivati per tentare di ridisegnare le mappe elettorali in loro favore forti anche dei mutamenti demografici verificatisi negli Usa negli ultimi anni, con fenomeni come il progressivo deflusso di popolazione dai due maggiori Stati Usa a guida democratica - California e New York - in favore di grandi Stati conservatori quali Texas e Florida. Nel Tennessee i Repubblicani puntano a ridisegnare drammaticamente il perimetro di un distretto ancorato a Nashville, che assegna uno dei due soli seggi dello Stato controllato da membri democratici alla Camera dei rappresentanti federali. A fare le spese di tale operazione potrebbe essere il deputato democratico Jim Cooper, capo della delegazione congressuale democratica del Tennessee, presenza fissa a Washington sin da quando vinse la sua prima elezione nel distretto nel 1982 tranne per una assenza di otto anni seguita ad una corsa al Senato federale conclusasi con una sconfitta nel 1994. (Nys)