Business news: Brasile, stima Banca centrale, inflazione 2021 ancora in crescita al 5,82 per cento

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile stimano in crescita l'inflazione nel 2021 al 5,82 per cento, valore superiore al 5,44 stimato una settimana fa. Un mese fa la Bc stimava l'inflazione nel 2021 a 5,15 per cento. La proiezione è contenuta nel sondaggio settimanale effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese dalla Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus". Anche il ministero dell'Economia, nel bollettino MarcoFiscal diffuso lo scorso maggio dal dipartimento di politica economica (Spe), aveva elevato al 5,05 per cento la stima sull'inflazione fissata a marzo al 4,4 per cento. (Res)