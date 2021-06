Primarie Roma: Casu (Pd), affluenza di 45 mila votanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo ricevendo i risultati, andiamo verso i 45 mila partecipanti tra elettori in presenza e online. A breve trasmetteremo i dati, prima inerenti ai candidati sindaco e poi per le presidenze di Municipio". Lo ha detto il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu, dalla sala allestita in via dei Cerchi a Roma dove sta iniziando lo spoglio dei risultati delle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco e i candidati alla presidenza dei Municipi di Roma. (Rer)