Primarie: Letta, è stato un successo, centrosinistra c'è e vuole svolta a Roma con Gualtieri

- "Le primarie sono un grande successo". Lo ha scritto in un post su Facebook il segretario del Pd Enrico Letta. "Ho appena chiamato Matteo Lepore per complimentarmi. Felice di averlo sostenuto! Questo successo lo rende ancora più forte e sarà un grande sindaco di Bologna. Ho anche chiamato Isabella Conti per darle un abbraccio. Il centrosinistra avrà bisogno di lei. Ho appena parlato con Roberto Gualtieri per fargli il mio in bocca al lupo. Ora con la spinta delle primarie inizia al meglio la corsa decisiva. Il popolo di centrosinistra ha dimostrato che c’è e vuole la svolta a Roma. Grazie ai volontari che hanno reso possibile questo giorno", ha concluso. (Rer)