Business news: Brasile, export di pietre ornamentali, firmata partnership tra Apex e Centrorochas

- L'Agenzia brasiliana di promozione delle esportazioni e degli investimenti (Apex) e il Centro brasiliano degli esportatori di gemme (Centrorochas), hanno firmato un accordo di cooperazione tecnica e finanziaria che mira ad espandere le esportazioni, aggiungere valore e diversificare i mercati per il settore delle pietre ornamentali brasiliane. Alla cerimonia di firma hanno partecipato i ministri degli Esteri e dell'Energia del Brasile, Carlos Alberto Franco França e Bento Albuquerque. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri. "Il settore minerario rappresenta circa il 2,5 per cento del Pl nazionale, genera circa 3 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti e oltre 50 miliardi di real (8,2 miliardi di euro) in tasse e royalties all'anno", riferisce Itamaraty nel comunicato. "Il segmento delle pietre ornamentali riunisce 12.200 aziende, genera più di 480.000 posti di lavoro diretti e indiretti ed è composto principalmente da piccole e medie imprese. Per le sue caratteristiche, il settore delle pietre ornamentali può beneficiare di azioni di promozione commerciale come quelle previste dall'accordo firmato tra Centrorochas e Apex", sottolinea il ministero. (Res)