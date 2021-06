Business news: Messico, stime preliminari maggio, economia in crescita del 24,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Messico dovrebbe crescere a maggio del 24,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, quando il Paese soffriva le conseguenze più dure della crisi sanitaria. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indicatore opportuno dell'attività economica (Ioae). Si tratta di una stima sull'Igae (indice globale dell'attività economica), con iil quale si misura il prodotto interno lordo su base mensile e non trimestrale. Il dato, con un indice di fiducia del 95 per cento, si compone di un incremento del 36,4 per cento del manifatturiero, del 24,8 per cento del settore primario e del 19,8 per cento del comparto dei servizi. Ad aprile l'Igae si era assestato a quota 20,6 per cento, strappando il primo incremento annuale dopo 15 mesi. (Res)