Business news: Colombia, Congresso adotta riduzione orario di lavoro

- Il Congresso della Colombia ha approvato la riduzione della giornata lavorativa da 48 a 42 ore settimanali. Secondo quanto previsto la riduzione sarà graduale, un’ora all’anno per i primi due anni, e inizierà nel 2023. La paternità dell’iniziativa è dell’ex presidente ed ex senatore Álvaro Uribe. La legge ha ricevuto molte critiche da parte dell’Associazione degli imprenditori della Colombia (Andi), secondo cui la misura rischia di generare una perdita di posti di lavoro. "È molto probabile che questo progetto finisca per generare una grande disoccupazione; è molto probabile che questo progetto porti alla perdita di circa 500 mila posti di lavoro, 500 mila famiglie che non avranno la possibilità di produrre reddito", ha dichiarato il presidente dell'Andi, Bruce Mac Master, secondo quanto riferisce l'emittente "BluRadio". (Res)