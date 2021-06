Armenia: primo scrutino elezioni parlamentari, partito Pashinyan vince col 58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del Contratto civile del premier armeno uscente, Nikol Pashinyan, è in testa alle elezioni parlamentari anticipate tenutesi oggi nel Paese caucasico. È quanto riferisce la Commissione elettorale centrale che ha fornito il suo primo dato dall’inizio dello spoglio, con 80 seggi scrutinati su 2.008. Alleanza Armenia, la coalizione guidata dall’ex presidente Robert Kocharyan, si fermerebbe al 22 per cento, mentre Armenia prospera, partito dell’imprenditore Gagik Tsarukyan, supererebbe lo sbarramento del 5 per cento ed entrerebbe a far parte della prossima legislatura. (Rum)