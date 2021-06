+ Primarie Roma: primi 20 seggi, Gualtieri al 61,6 per cento, segue Caudo al 14,3 per cento +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati dei primi 20 seggi scrutinati risultano 2.646 voti per Gualtieri pari 61,6 per cento; 615 per Caudo pari al 14,3 per cento; 327 voti per Battaglia pari a 7,6 per cento; 232 voti Fassina pari al 5,4 per cento; Ciani 318 voti pari al 7,4 per cento; 113 voti per Zevi pari al 2,6 per cento; 41 voti per Grancio pari all'uno per cento". Lo ha detto il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu, dalla sala allestita in via dei Cerchi a Roma dove si sta seguendo lo spoglio dei risultati delle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco e i candidati alla presidenza dei Municipi di Roma. "Ringrazio ancora una volta gli oltre 1.000 volontarie e volontari e tutte le forze politiche e civiche della coalizione". (Rer)