Primarie Roma: Gualtieri, onorato di fiducia, da domani a lavoro tutti insieme per città

- "Una bellissima giornata di partecipazione e democrazia, come speravamo. Sono onorato della fiducia accordata, siamo una grande squadra unita e da domani tutti insieme si lavora per rilanciare Roma". Lo ha detto Roberto Gualtieri del Pd, dalla sala allestita in via dei Cerchi a Roma. Gualtieri al momento, su 42 seggi elettorali scrutinati, ha il 62,2 per cento delle preferenze, e si appresta quindi a essere il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021. (Rer)