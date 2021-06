Roma 2021: telefonata Letta-Gualtieri, segretario Pd esprime soddisfazione per esito primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende c'è stata una telefonata tra il segretario del Pd Enrico Letta e Roberto Gualtieri, che concorre alle primarie per il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra e che al momento, su 42 seggi elettorali scrutinati, ha il 62,2 per cento delle preferenze. Letta, nella conversazione, ha espresso molta soddisfazione sia per la partecipazione e l'affluenza ai gazebo, di circa 45 mila votanti, che per il risultato che sta emergendo dai seggi e che vede Roberto Gualtieri in testa con un importante distacco da Giovanni Caudo, secondo, e fermo al 15,1 per cento. (Rer)