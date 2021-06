Primarie Roma: Cuppi (Pd), complimenti a Gualtieri, grazie a militanti e volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti e Roberto Gualtieri e Matteo Lepore, i vincitori delle primarie del centrosinistra a Roma e Bologna. Roberto e Matteo sono due persone serie, competenti, capaci. Hanno solide esperienze e nella competizione elettorale dei prossimi mesi sapranno convincere la cittadinanza della loro - e nostra - visione sul futuro di due grandi città". Così in una nota Valentina Cuppi, presidente del Pd. "Ai tanti militanti e volontari che hanno reso possibile l'organizzazione delle primarie il grazie più sentito che possiamo dire, così come ai tanti elettori che hanno votato, perché il diritto che avete esercitato è il più bello del mondo. In bocca al lupo ai due vincitori. Noi, tutte e tutti noi, saremo al vostro fianco in questa sfida romana e bolognese".(Com)