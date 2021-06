Primarie Roma: Caudo contesta numeri su affluenza, "non più di 37 mila al voto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Caudo, secondo nella competizione alle primarie del centrosinistra, al momento con un risultato del 14,2 per cento, contro il quasi 70 per cento di Gualtieri, in una dichiarazione al quotidiano "Il Foglio" ha contestato il dato sull'affluenza alle primarie: "Ma quali 45 mila votanti alle primarie di Roma. È impossibile. Alle 19, dati del comitato, i votanti compresi quelli online erano 27.731. Un numero ufficiale, lo ripeto, arrivato da 132 seggi su 187". Giovanni Caudo, chiede che le schede siano contate domattina. "Mi sembra chiaro - dice l'ex assessore di Ignazio Marino al Foglio - che il Pd puntasse solo a un risultato: migliorare la partecipazione del 2016. E non a caso hanno detto che l'affluenza è stata di 45 mila persone, mille in più dell'ultima volta. Ma io non penso possano essere state più di 37 mila". (Rer)