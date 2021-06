Francia: elezioni regionali, per ministro Interno astensione è "preoccupante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di astensione registrato al primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute oggi in tutta la Francia è "preoccupante". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. Secondo le stime degli istituti di sondaggi citati dai media francesi, il livello si attesta tra il 66,5 e il 68,6 per cento. "Il nostro lavoro collettivo deve essere rivolto verso la mobilitazione dei francesi per il secondo turno", ha scritto Darmanin.(Frp)