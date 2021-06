Francia: elezioni regionali, testa a testa tra Rassemblement National e Repubblicani al sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È testa a testa in Francia tra il Rassemblement National e i Repubblicani al primo turno delle elezioni regionali in Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il candidato del partito di Marine Le Pen, Thierry Mariani, si attesta, secondo le prime proiezioni, al 35,7 per cento dei voti, mentre il presidente uscente, il repubblicano Renaud Muselier, è al 33,5 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv".(Frp)