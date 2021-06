Francia: elezioni regionali, Le Pen fa appello ai suoi elettori in vista del ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori del Rassemblement National non si sono mobilitati al primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute oggi, per questo "faccio appello ad un sussulto" in vista del ballottaggio del 27 giugno. Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen commentando i primi exit poll. Secondo Le Pen, "astenendosi massicciamente" gli elettori hanno lasciato mano libera ai presidenti uscenti delle regioni, che in questo modo rimarranno al loro posto. (Frp)