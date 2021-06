Francia: elezioni regionali, socialisti superano Le Pen in Occitania e in Borgogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente uscente della regione francese dell'Occitania, la socialista Carole Delga, viene data in testa al primo turno delle elezioni, che si sono tenute oggi, con il 39,6 per cento dei voti, seguita dal candidato del Rassemblement National, Jean-Paul Garraud, al 22, 8 per cento. È quanto emerge dai primi exit poll. Scenario simile in Borgogna-Franche-Comté, dove la socialista Marie-Guite Dufay è al 26,2 per cento, contro il 23,8 per cento di Julien Odoul, del partito di Marine Le Pen.(Frp)