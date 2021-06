Business news: America Latina, lotta alla corruzione, Brasile e Messico perdono posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e il Messico perdono efficacia nella lotta contro la corruzione. L'Uruguay si conferma il paese più efficiente, mentre il Venezuela resta maglia nera. E' quanto emerge dalla classifica stilata dall'Americas Society/Council of the Americas and Control Risks, che lista i paesi in base all'efficacia con cui possono combattere la corruzione. In base allo studio "i paesi con un punteggio più alto sono considerati più propensi a vedere gli attori corrotti perseguiti e puniti". L'indice analizza 14 variabili, tra cui l'indipendenza delle istituzioni legali, la forza del giornalismo investigativo e il livello di risorse disponibili per combattere la criminalità dei colletti bianchi. L'Indice ccc è suddiviso in tre indicatori: capacità giuridica, democrazia e istituzioni politiche, in ultimo e società civile e qualità dell'informazione. Cinque dei 15 paesi della regione valutati hanno visto cali significativi nei loro punteggi, "riflettendo il deterioramento del contesto generale". Sette paesi hanno visto i loro punteggi rimanere per lo più invariati. Tre paesi hanno visto miglioramenti significativi. (Res)