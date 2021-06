+ Primarie Roma: su 42 seggi su 187 Gualtieri al 62,2 per cento, seguono Caudo e Battaglia +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 42 seggi scrutinati sui 187 totali per le primarie del centrosinistra di Roma, per il candidato sindaco, Roberto Gualtieri ha ottenuto 4.690 voti ed è al 62,2 per cento; Giovanni Caudo 1.147 voti ed è al 15,1 per cento; Imma Battaglia 546 voti ed è al 7,2 per cento; Paolo Ciani 480 voti al 6,3 per cento; Stefano Fassina 381 voti ed è al 5 per cento; Tobia Zevi 212 voti ed è al 2,8 per cento e Cristina Grancio 82 voti ed è all'1,1 per cento. (Rer)