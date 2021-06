Primarie Roma: Gualtieri, si parlava di flop e invece affluenza oltre aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti parlavano di flop delle primarie e invece non è stato così, c'è stata una partecipazione superiore nonostante il caldo e la partita. Non ce lo aspettavamo e siamo felici. È segno che c'è una grande voglia di cambiare la città". Lo ha detto Roberto Gualtieri del Pd, dalla sala allestita in via dei Cerchi a Roma. Gualtieri al momento, su 42 seggi elettorali scrutinati, ha il 62,2 per cento delle preferenze, e si appresta quindi a essere il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021. (Rer)