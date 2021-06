© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio gli altri candidati che sono qui, siamo una squadra unita, e tutte le forze politiche e associative che ora daranno tutto il loro impegno per questa sfida. Vogliamo ancora allargare la nostra coalizione”. Lo ha detto Roberto Gualtieri del Pd, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco dalla sala in via dei Cerchi a Roma, a Sky tg24. (Rer)