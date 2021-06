Primarie Roma: su 63 seggi Gualtieri al 69,6 per cento, segue Caudo e rimonta Ciani terzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando sono stati scrutinati 63 seggi su 187 dei totali allestiti per le primarie del centrosinistra, per quanto riguarda i candidati sindaco al momento Roberto Gualtieri ha ottenuto 8.725 voti ed è al 69,6 per cento; Giovanni Caudo con 1.922 voti è al 14,2 per cento; Paolo Ciani con 831 voti è al 6,1 per cento; Battaglia con 821 voti è al 6 per cento; Stefano Fassina con 648 voti è al 4,8 per cento; Tobia Zevi con 415 voti è al 3 per cento; Cristina Grancio con 128 voti è all'uno per cento. (Rer)