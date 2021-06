Business news: Messico, S&P conferma grado "BBB" con outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Standard & Poor's (S&P) ha confermato il grado di "BBB" per il debito sovrano del Messico, grazie "alla prudente gestione macroeconomica che mantiene il debito stabile attorno al 48 per cento del Pil". Un rating che si conferma due gradini sopra il livello di investimento, ma con "outlook negativo", segnale del "rischio che nei prossimi dodici mesi possa essere tagliato a causa dell'indebolimento delle finanze pubbliche come probabile conseguenza della gestione delle complesso sfide fiscali" legate a Pemex, la compagnia petrolifera statale che il governo del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, intende sostenere con periodiche iniezioni di capitale pubblico. Gi analisti S&P avvertono al tempo stesso della "possibilità che alcune iniziative governative possano mettere ulteriormente sotto pressione il contesto imprenditoriale". (Res)