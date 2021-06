© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato Roberto Gualtieri in via dei Cerchi a Roma. Il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in testa al momento con il 62 per cento delle preferenze, è stato accolto dagli applausi di Andrea Casu, segretario del Pd Roma, Giulio Pelonzi capogruppo del Pd Capitolino, Sabrina Alfonsi presidente del Municipio I, e altri esponenti del Pd. (Rer)