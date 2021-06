Primarie Roma: Gualtieri, centrosinistra grande squadra unita come nazionale di Mancini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo una grande squadra unita, come l'Italia di Roberto Mancini, ora tutti insieme" nella coalizione del centrosinistra "faremo un grande patto per rilanciare Roma". Lo ha detto Roberto Gualtieri del Pd, dalla sala allestita in via dei Cerchi a Roma. Gualtieri al momento, su 42 seggi elettorali scrutinati, ha il 62,2 per cento delle preferenze, e si appresta quindi a essere il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021. (Rer)