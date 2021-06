Business news: Brasile-Italia, ambasciatore Ramos, estendere partnership su Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Brasile a Roma, Helio Ramos, ha auspicato un allargamento della partnership tra Italia e Brasile anche nel campo dello sviluppo delle tecnologie legate all'Intelligenza artificiale (Ai). "Brasile e Italia sono disposti a estendere la propria partnership anche sul temi dell'Ia. Non solo per maturità rapporti bilaterali, ma anche per la simpatia mutua che unisce i due popoli dall'inizio delle interazioni. Entrambi possiamo essere parte di un processo di sviluppo etico grazie alla sinergia accademica, governativa e industriale", ha detto Ramos nel corso del suo intervento al seminario virtuale "Il futuro dell'Intelligenza artificiale in Brasile e in Italia: tendenze e opportunità di partnership". Il diplomatico ha sottolineato la necessità di fare squadra soprattutto perché "lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale ha il potenziale di riconfigurare la nostra società. Le trasformazioni dovute a questo strumento saranno profonde e arriveranno prima di quanto si creda. Questo ha generato una grande competizione internazionale e molti paesi si mostrano chiusi tanto che assistiamo a un'onda di nazionalismo tecnologico abbattersi sulla ricerca in questo campo. Il risultato può essere una frammentazione della conoscenza scientifica", ha concluso. (Res)