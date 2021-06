Primarie Roma: Gualtieri, Calenda ci ha criticato, ora rifletta vista affluenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi ha criticato le primarie credo che adesso debba riflettere dato che il risultato” in termini di affluenza “è stato bellissimo”. Lo ha detto Roberto Gualtieri del Pd, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco dalla sala in via dei Cerchi a Roma a Sky tg24 in merito alla posizione del candidato sindaco Carlo Calenda che non ha voluto candidarsi alle primarie, criticandole, e che correrà da solo con una lista civica. (Rer)