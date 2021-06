© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene al dibattito "Milano torna Fiera - La ripartenza del sistema fieristico".MiCo, Milano Congressi, ingresso Gate 3, Viale Eginardo, (ore 11:00)VARIEMilano torna Fiera, iniziativa ideata da Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Spa a pochi giorni dalla ripresa delle manifestazioni fieristiche in presenza. Intervengono: Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Beppe Sala, sindaco di Milano; Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano; Luca Palermo, Ad di Fiera Milano; Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Carlo Sangalli, Presidente di Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi; Marco Sabetta, Direttore Generale del Salone del Mobile; Antonio Intiglietta, Presidente GE.FI. spa – Gestione Fiere; Alfredo Mariotti, Segretario Generale Federmacchine; Cirillo Marcolin, Presidente di Confindustria Moda; Paolo Magri, Presidente Confindustria Ancma (collegamento video); Simona Greco, Direttore Manifestazioni Proprie e Partecipate Fiera Milano; Carlo Ferro, Presidente Agenzia Ice. I lavori sono chiusi dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Modera Monica Maggioni, Giornalista Rai.MiCo, Milano Congressi, ingresso Gate 3, Viale Eginardo, (ore 11:00)Triennale Milano e Rockit presentano un dialogo tra Max Pezzali e Carlo Pastore, Direttore artistico di Mi Ami, sul nuovo libro di Max Pezzali “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”, edito da Sperling & Kupfer.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 18.30) (Rem)