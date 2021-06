Business news: Venezuela, "El Pais", dal Messico alimenti in cambio di petrolio per eludere sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di imprenditori messicani avrebbe attivato da almeno due anni una "opaca" trama commerciale con il petrolio del Venezuela per eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti del regime di Nicolas Maduro. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais", in un reportage compiuto assieme al portale Aurando.info, interrogandosi sul coinvolgimento dello stesso governo del Messico. Gli imprenditori si sarebbero garantiti lo scambio di greggio venezuelano, risorsa di cui il Paese caraibico è il primo possessore al mondo, con riserve alimentari, un asset che Caracas, nei prolungati tempi della crisi politica ha più volte cercato di assicurarsi in modo stabile. La stesso copione, prosegue il quotidiano, si sarebbe ripetuta con il carbone e l'alluminio creando "una trama che ha mosso milioni di euro in tutto il mondo, senza lasciare traccia alcuna e sempre evadendo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti all'economia chavista". (Res)