Francia: elezioni regionali, Repubblicani in testa seguiti dal Rassemblement National

- Al primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute oggi in tutta la Francia, le liste dei Repubblicani sono in testa con il 29,3 per cento delle preferenze, seguite dal Rassemblement National, al 19,1 per cento e da La République en marche al 10,9 per cento del presidente Emmanuel Macron. È quanto emerge dalle proiezioni dell'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Tra i partiti di sinistra, il Partito socialista è al 16,5 per cento, gli ambientalisti di Europa Ecologia-I verdi (Eelv) al 13,2 per cento e La Francia Insoumise insieme al Partito comunista è al 4,6 per cento. Complessivamente l'insieme di tutti i partiti di sinistra è al 34,3 per cento. (Frp)