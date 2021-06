Francia: elezioni regionali, Melenchon fa appello a non votare per Rassemblement National a ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito della sinistra radicale La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha lanciato un "appello" affinché i francesi non votino per il Rassemblement National di Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni regionali e dipartimentali. "Faremo di tutto per convincere tutte e tutti che non bisogna dare regioni al Rassemblement National di Marine Le Pen", ha detto Mélenchon dal quartier generale della campagna elettorale del suo partito. (Frp)