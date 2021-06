Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, non dobbiamo essere pessimisti su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono motivi per essere pessimisti riguardo al successo del dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti. Lo ha detto il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak,al vertice Austria-Balcani occidentali che si è tenuto a Vienna. Alla domanda se l'elezione di Albin Kurti a primo ministro del Kosovo avrà un impatto inaspettato sul dialogo, Lajcak ha risposto che il primo incontro tra le due delegazioni non è stato semplice. "Non possiamo essere pessimisti, e non abbiamo motivo di essere pessimisti. Il primo incontro personale tra le parti di Serbia e Kosovo, sarebbe ingenuo dire che questo incontro è stato semplice. Ma il fatto è che l'incontro è durato diverse ore, entrambe le parti sono interessate alla normalizzazione dei rapporti e la strada verso l'Ue è quella giusta", ha spiegato il diplomatico slovacco. (segue) (Alt)