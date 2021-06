Difesa: Turchia completa test missile antinave a lungo raggio Atmaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha condotto l'ultimo lancio di prova del suo missile antinave a lungo raggio "Made in Turkey". "Il missile antinave Atmaca, la spada d'acciaio della nostra patria, oggi ha colpito per la prima volta una nave bersaglio durante il suo ultimo lancio di prova prima di entrare nel nostro arsenale", ha scritto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un post su Twitter. Il nuovo missile è stato sparato dalla corvetta Kinaliada nella provincia del Mar Nero di Sinop e segna l'ultimo sforzi Ankara per soddisfare le esigenze belliche con prodotti sviluppati a livello nazionale. Una delle armi più importanti nella guerra di superficie, il missile è stato prodotto per ridurre la dipendenza della Turchia da fonti straniere, soddisfare le esigenze del Comando delle forze navali e sviluppare un'arma deterrente con risorse nazionali. Atmaca è pubblicizzato come un missile antinave ad alta precisione, a lungo raggio, superficie-superficie, che può essere integrato con motovedette, fregate e corvette. L'inventario della Marina militare turca ha attualmente il missile antinave Harpoon di fabbricazione statunitense: questi dovrebbero essere sostituiti dall'Atmaca, che vanta caratteristiche superiori. Con una portata di oltre 200 chilometri (124 miglia), Atmaca rappresenta una minaccia per bersagli molto al di fuori del raggio visivo. Secondo il quotidiano filo governativo turco "Daily Sabah", i test hanno dimostrato di poter colpire fino a 250 chilometri di distanza. Il missile è anche in grado di aggiornare i bersagli, riattaccare e interrompere le missioni tramite un moderno collegamento dati. Grazie alla sua funzionalità avanzata di pianificazione del percorso 3D, è possibile eseguire diverse azioni, come passare sopra le isole e circondarle. Il missile è in grado, infine, di navigare dalla superficie dell'acqua. (Tua)