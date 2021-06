Lega: Cecchetti, Comune di Barni ha dedicato un parco ad Albertoni a tre anni da sua scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a tre anni dalla scomparsa del professor Ettore Adalberto Albertoni l'amministrazione comunale di Barni, il Comune che ha avuto l'onore di 'adottare' il Professore, gli ha intitolato un parco, il 'Giardino dei 1000 fiori', un parco didattico-divulgativo creato a poche centinaia di metri da quella che è stata la sua abitazione". Lo dichiara in una nota l'onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier spiegando che "oggi in questa cerimonia il professore Albertoni è stato ricordato come l'uomo saggio e sapiente che tanti cittadini lombardi hanno avuto il piacere di conoscere e apprezzare. Per il territorio lombardo e per tutta la Lombardia ha rappresentato un contributo culturale e divulgativo impareggiabile, un fine conoscitore nelle materie dell'autonomia e del federalismo e un uomo delle istituzioni a cui si deve anche l'attuale Statuto dell'Autonomia della Lombardia". "Ho presenziato a questa sentita cerimonia con le istituzioni locali e gli amici, in rappresentanza di tutta la Lega che, con stima e riconoscenza, non smetterà mai di apprezzare il suo prezioso insegnamento", ha concluso Cecchetti.(Com)