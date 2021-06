Myanmar: il leader della giunta militare va in Russia, è il secondo viaggio dopo il golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar lo scorso primo febbraio, il generale Min Aung Hlaing, è volato oggi in Russia per partecipare alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale, in programma dal 22 al 24 giugno. Lo ha annunciato l’emittente televisiva controllata dalla giunta, “Mrtv”. Si tratta del secondo viaggio all’estero dell’ufficiale dopo il colpo di Stato: il primo era stato a Giacarta, in Indonesia, per un vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) dedicato proprio alla crisi birmana. (segue) (Fim)