Polonia: fonti stampa, Nato indagherà su attacchi informatici contro esponenti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della Nato, probabilmente la prossima settimana, analizzeranno una serie di recenti attacchi informatici rivolti contro indirizzi e-mail di esponenti politici polacchi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa polacca "Pap" citando una fonte dell'Alleanza, secondo cui il Consiglio Nord Atlantico, il massimo organo decisionale della Nato, si occuperà della vicenda nei prossimi giorni. "Esperti della Polonia e della Nato sono in contatto quando si tratta degli attacchi informatici alla Polonia", ha detto la fonte spiegando che attacchi di questo tipo sarebbe "in linea con tutta una serie di azioni russe". "Ogni tanto, uno Stato membro della Nato segnala attacchi di hacker a istituzioni e politici", ha proseguito la fonte. Nei giorni scorsi il vice presidente del Consiglio polacco e leader del partito al governo Jaroslaw Kaczynski ha affermato che i recenti attacchi sarebbero partiti dal territorio russo, citando come fonti servizi segreti polacchi e dell'Alleanza atlantica. La Polonia ha informato i membri della Nato dei recenti attacchi e anche altri Stati membri dell'Ue, la Commissione europea e l'Unione europea, riferisce ancora la "Pap". Tra i politici che sono stati oggetto di attacchi hacker ci sono il capo di gabinetto del primo ministro e sua moglie, nonché il vice portavoce del partito di governo Diritto e giustizia (PiS). (Vap)