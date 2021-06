Multiservizi: De Priamo (Fd'I), domani scuole materne a rischio chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani per una assemblea dei lavoratori di Roma Multiservizi, comprensibilmente in stato di agitazione per l'indizione della 'gara ponte' sono a rischio i servizi di tutte le scuole materne comunali. Una conseguenza della latitanza della Giunta Raggi. Solo grazie alle opposizioni si è infatti discussa la questione in assemblea capitolina la scorsa settimana ma i grillini hanno bocciato il documento di Fd'I e delle altre forze di opposizione che chiedeva di valutare la sospensione della gara, che confligge con l'obiettivo di una società a governance pubblica. In questo quadro arriva la notizia della chiusura delle scuole di Domenica pomeriggio creando un disagio alle famiglie romane: la Raggi pensa di fare qualcosa o è troppo impegnata a fare campagna elettorale?". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. (Com)