© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati forniti dal ministero della salute, su 28.579 tamponi effettuati in Lombardia oggi sono 145 in nuovi positivi al Covid. I ricoverati nei reparti sono 408, 6 più di ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 77 pazienti, tre meno di ieri. Due i decessi. (Rem)