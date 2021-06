© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complimenti alla Polizia che ha agito con la consueta professionalità alla Stazione Termini, a Roma, contro un immigrato pericoloso, violento e armato. Una volta di più, per la sicurezza di tutti, è urgente accelerare per consegnare agli agenti la pistola a impulsi elettrici”. Lo dicono il leader della Lega Matteo Salvini e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. (com)