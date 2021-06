Africa: media Egitto, comandante Centcom statunitense "preoccupato" per comportamento Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento dell'Etiopia relativo al dossier della Grande diga della rinascita (Gerd) è preoccupante. Lo avrebbe detto il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), Kenneth McKenzie, in un'intervista all'emittente governativa egiziana "Nile TV". Secondo la tv egiziana, il generale statunitense avrebbe sottolineando che il Cairo sta esercitando la massima moderazione e sta cercando di raggiungere una soluzione diplomatica e politica. McKenzie avrebbe inoltre confermato che il suo Paese è determinato a continuare gli sforzi nel tentativo di raggiungere una soluzione consensuale su questa crisi, spiegando che Washington è pienamente consapevole dell'importanza del fiume Nilo per l'Egitto come unica fonte d'acqua dolce. Il generale McKenzie, in visita ufficiale al Cairo, ha affermato la volontà del suo Paese di sostenere la partnership strategica e la cooperazione militare tra Egitto e Stati Uniti, in modo da soddisfare gli interessi comuni di entrambe le nazioni. (Cae)