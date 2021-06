Armenia: elezioni parlamentari, affluenza al 49,4 per cento, lieve aumento rispetto a 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni parlamentari anticipate in Armenia è stata del 49,4 per cento in lieve aumento rispetto all'ultima tornata elettorale di 3 anni fa. Lo ha confermato il presidente della Commissione elettorale centrale armena, Tigran Mukuchyan, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Armenpress". Degli oltre due milioni e mezzo di cittadini aventi diritto al voto, sono stati 1.281.174 milioni a recarsi alle urne. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina alle 8 (ora locale) e si sono chiuse alle 20. Sono 25 le forze politiche in corsa per entrare in Parlamento: 21 partiti e 4 coalizioni. Nel 2018, quando si affermò il partito del premier uscente Nikol Pashinyan, l'affluenza fu del 48,62 per cento. (Rum)