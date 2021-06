Business news: Messico, piattaforme digitali, nel 2020 valore imposte cresce del 915 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la riscossione delle imposte alle piattaforme digitali ha consegnato all'erario del Messico 6 miliardi e 40 milioni di pesos (l'equivalente di circa 250 milioni di euro), il 915 per cento in più di quanto raccolto nel 2019. Lo riferisce il Servizio di amministrazione tributaria pur segnalando che in termini assoluti le entrate non superano lo 0,19 per cento del gettito complessivo. I numeri, scrive il quotidiano "Milenio", spingono specialisti e funzionari a ritenere che si tratta di un importo insufficiente e che una riforma fiscale del settore diventa sempre più stringente, anche in considerazione della necessaria riattivazione dell'economia castigata dalla pandemia. (Res)